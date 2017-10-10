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15:38 | Футбол — Сборная России

Болельщики сборной России обыграли иранцев в товарищеском матче


Команда болельщиков сборной России в товарищеском матче одержала победу над поклонниками команды Ирана, сообщает Welcome2018. Встреча, прошедшая в Казани в рамках акции Gentlefan, завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян.

Отметим, что сборная российских болельщиков была составлена из представителей Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, а иранских - из сотрудников посольства страны.

Напомним, контрольный матч Россия - Иран состоится сегодня в столице Татарстана на стадионе "Казань Арена". Начало игры - 19.00 по московскому времени.

Текстовая трансляция матча Россия - Иран

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/rossiyskie-bolelshchiki-pobedili-iranskikh-v-tovarishcheskom-matche/

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