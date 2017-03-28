Болельщики сборной России обыграли бельгийских фанатов

Болельщики сборной России победили бельгийских фанатов в товарищеском матче, прошедшем во вторник в Сочи, информирует "Р-Спорт". Встреча болельщиков завершилась победой россиян со счетом 12:8.

На матче присутствовали вице-президент РФС и глава РФПЛ Сергей Прядкин, а также генеральный директор РФС Александр Алаев. Эта игра была приурочена к проведению товарищеского матча между сборными России и Бельгии, которая начнется во вторник в 19.00 по московскому времени. Эта встреча откроет сочинский стадион "Фишт".

Трансляция матча Россия - Бельгия