Болельщикам сборной Бельгии на матче с Россией "ангелы" выдадут подушки в форме облака

Клуб болельщиков сборной России Russia Unites примкнет к акции Gentlefan, продвигающей идею гостеприимства для гостей футбольных матчей, сообщает sportdialog.ru. В день товарищеского матча Россия – Бельгия на стадионе "Юность" в Сочи состоится товарищеский поединок между болельщиками национальных команд, организованный Russia Unites, движением "Россия любит футбол", фан-посольством России при поддержке РФС.

На самой игре, которая пройдет на стадионе "Фишт" 28 марта, болельщиков гостей встретят девушки из волонтерского центра Сочи, одетые в костюмы ангелов. Они вручат фанатам бельгийцев, которых ожидается около 100, подушки в форме облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome".

Первая акция под лозунгом Gentlefan прошла в Ростове-на-Дону: болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед"​ подарили фанатам из Англии теплые пледы. 24 марта идею поддержали в Краснодаре. Местные болельщики угощали бесплатным чаем зрителей, пришедших поболеть за сборную Кот-д'Ивуара в матче с Россией. В акции принял участие бывший капитан сборной России Алексей Смертин.