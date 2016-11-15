Болельщикам на матче с Румынией выдадут 20 тысяч российских флагов

Организаторы товарищеского матча между Россией и Румынией выдадут болельщикам 20 тысяч российских флагов, сообщает официальный твиттер национальной команды. Игра состоится сегодня в Грозном на "Ахмат Арене". Начало - в 19.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что все билеты на матч проданы.

20 тысяч российских флагов разложено на трибунах "Ахмат Арены", где сегодня пройдет матч @TeamRussia против Румынии! Будет красиво!!! pic.twitter.com/FCGio3EAe6 – Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2016 г.