12:19 | ФУТБОЛ — Сборная России

Болельщикам на матче с Румынией выдадут 20 тысяч российских флагов

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Организаторы товарищеского матча между Россией и Румынией выдадут болельщикам 20 тысяч российских флагов, сообщает официальный твиттер национальной команды. Игра состоится сегодня в Грозном на "Ахмат Арене". Начало - в 19.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что все билеты на матч проданы.

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