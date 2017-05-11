Благое Георгиев: "Черчесов - правильный выбор для сборной России"

Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев выразил мнение, что Станислав Черчесов добьется успеха со сборной России. Под руководством специалиста Георгиев играл в "Тереке" и "Амкаре".

– Я чаще всего вспоминаю именно Черчесова – один из самых лучших тренеров, с которыми я работал, - цитирует "Бизнес online" Георгиева. - Он многим помогал мне, между нами не возникало никаких проблем. Если кто-то не соблюдал режим или не соблюдал его требования, то возникали конфликты. А для меня тренер – шеф. Как он скажет, так и надо делать. Привык к этому в Испании и Германии. Поэтому для меня подход Черчесова не был проблемой. Мы много поработали вместе, я успел узнать его и как тренера, и как человека. Он отличный психолог, который умеет найти подход к игрокам и понимает футбол.

– Может, игроки сборной России просто не успевают понять все его требования – поэтому пока не получается постоянно побеждать?

– Черчесов – правильный выбор для сборной. Думаю, ее ждет успех под его руководством. Еще есть время до чемпионата мира, чтобы он мог сделать нужную команду и добиться результата.