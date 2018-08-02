Билялетдинов назвал сильную сторону сборной России на ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что сильной стороной национальной команды на прошедшем чемпионате мира была оборона.

- Если сравнивать сборную с предыдущими поколениями, то нынешняя - совсем другая по стилю игры, - приводит слова Билялетдинова официальный сайт УЕФА. - В первую очередь эта сборная выглядела монолитом в защите. Со всеми играла от обороны, используя быстрые контратаки. То есть доминировать с мячом не пыталась.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).