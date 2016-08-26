Билеты на товарищеский матч сборных России и Ганы стоят от 700 рублей

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Ганы, сообщает пресс-служба РФС. На данный момент в продажу поступили билеты на 6-й, 7-й и 9-й сектора восточной трибуны стадиона "Локомотив", стоимость которых составляет 700, 800 и 900 рублей соответственно. О продаже билетов на остальные сектора не сообщается.

Игра против африканской команды состоится 6 сентября. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени. 31 августа национальная команда проведет первый контрольный матч под руководством Станислава Черчесова, в котором россияне в гостях сыграют с Турцией.