Билеты на матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией стоят от 250 рублей

24 и 28 марта национальная сборная России проведет контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Игры пройдут на стадионе ФК "Краснодар" в Краснодаре и стадионе "Фишт" в Сочи соответственно. Начало обеих встреч – 19:00.
Билеты на матчи уже поступили в продажу, сообщили "СЭ" в РФС.
Цены на билеты игры в Краснодаре от 400 рублей, в – Сочи от 250 рублей.
24 марта. Россия – Кот-д'Ивуар. Краснодар. Стадион ФК "Краснодар".
Стадион "Краснодар", открытый в 2016 году и вмещающий почти 35 000 зрителей, во второй раз примет у себя матч сборной России. Напомним, что арена открылась контрольным матчем между национальными сборными России и Коста-Рики 9 октября 2016 года.
Билеты на игру можно будет приобрести на сайте krd.kassir.ru и в кассах города:
1. Центральный офис продаж, г. Краснодар, ул. Красная, 154, 1 этаж.
График работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00.
2. ТРЦ "Галерея Краснодар", г. Краснодар, ул. Головатого 313, 2-й этаж.
График работы: Ежедневно с 10.00 до 22.00.
3. ТРК "Галактика", г. Краснодар, ул. Уральская 98/11 (Зона фудкорта).
График работы: Ежедневно с 10.00 до 22.00.
4. ТРЦ "Горизонт", г. Краснодар, Комсомольский мкр, ул. Тюляева, 2 (Центральный вход, 1 этаж).
График работы: Ежедневно с 10.00 до 22.00.
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28 марта. Россия – Бельгия. Сочи. Стадион "Фишт".
Стадион "Фишт", построенный в 2013 году к XXII Зимним Олимпийским играм, в первый раз примет у себя матч сборной России.
Билеты на игру можно будет приобрести на сайте sochi.kassir.ru и в кассах города:
1. Центральный Офис продаж, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, улица Конституции СССР,18, офис 217.
График работы: с 10.00 до 19.00, перерыв: с 13.00 до 14.00 (суббота, воскресенье – выходные дни).
2. Касса Олимпийского парка, г. Сочи, Адлер, Имеретинская низменность, возле Ледового дворца "Большой".
График работы: Ежедневно с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
3. ТЦ SunCity, Краснодарский край, Сочи, микрорайон Центральный, ул. Северная, 6.
График работы: Ежедневно с 10.00 до 21.00, перерыв с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30.
4. Южное взморье, Адлер, ул. Калинина 1, санаторий Южное Взморье.
График работы: с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (понедельник, вторник – выходные дни).