Билеты на матч Россия - Коста-Рика перепродают в пять раз дороже номинала

Спекулянты предлагают приобрести билеты на товарищеский матч Россия - Коста-Рика, который пройдет в Краснодаре по цене, в пять раз превышающей номинальную стоимость, утверждают "Кубанские новости". Ранее сообщалось, что болельщики костариканской команды не приобрели ни одного билета. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.
баламошка
Гостеприимно) Нужно как-то избавляться от таких дельцов, уж не знаю как. Напишу письмо Деду Морозу, пусть перекупщикам люлей снеговики из ОМОНа навешают.
15:04
Джон....Сильвер
Много за что можно переплатить деньги, но чтоб переплачивать за лицезрение футбольной сборной России - верх мазохизма! Хочешь испортить себе настроение - смотри матч с участием нашей футбольной сборной! Это гарантировано всегда! Унылое овно!
14:59