14:54 | ФУТБОЛ — Сборная России

Билеты на матч Россия - Коста-Рика перепродают в пять раз дороже номинала

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Спекулянты предлагают приобрести билеты на товарищеский матч Россия - Коста-Рика, который пройдет в Краснодаре по цене, в пять раз превышающей номинальную стоимость, утверждают "Кубанские новости". Ранее сообщалось, что болельщики костариканской команды не приобрели ни одного билета. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика

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http://kubnews.ru/news/45948/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Гостеприимно) Нужно как-то избавляться от таких дельцов, уж не знаю как. Напишу письмо Деду Морозу, пусть перекупщикам люлей снеговики из ОМОНа навешают.

15:04

Джон....Сильвер

Много за что можно переплатить деньги, но чтоб переплачивать за лицезрение футбольной сборной России - верх мазохизма! Хочешь испортить себе настроение - смотри матч с участием нашей футбольной сборной! Это гарантировано всегда! Унылое овно!

14:59

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