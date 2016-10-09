Билеты на матч Россия - Коста-Рика перепродают в пять раз дороже номинала

Спекулянты предлагают приобрести билеты на товарищеский матч Россия - Коста-Рика, который пройдет в Краснодаре по цене, в пять раз превышающей номинальную стоимость, утверждают "Кубанские новости". Ранее сообщалось, что болельщики костариканской команды не приобрели ни одного билета. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика