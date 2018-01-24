Безголевая серия Турции в матчах с Россией составляет 548 минут

Сборная Турции, с которой команде России предстоит встретиться в Лиге наций, считается для отечественной сборной удобным соперником. В последний раз команда с берегов Босфора побеждала еще сборную СССР в 1975 году со счетом 1:0 после гола в свои ворота на 22 минуте Стефана Решко.

После этого турки в восьми матчах не могли победить отечественную команду и даже забить хотя бы один гол. Семь раз сильнее оказывались российские футболисты, еще раз была зафиксирована ничья. Общий счет голов последних восьми встреч между этими сборными составляет 14:0 в пользу отечественной команды. (Алексей МОРОЗ)