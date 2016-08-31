23:46 | ФУТБОЛ — Сборная России

Без забитых мячей в сборной России до Черчесова начинали только Бышовец и Бородюк

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Станислав Черчесов стал 13-м тренером сборной России и первым, кто дебютировал в главной команде страны нулевой ничьей – в гостях с Турцией (0:0).

Ранее с ничейного результата начинали Борис Игнатьев, Валерий Газзаев, Георгий Ярцев и Фабио Капелло. А вот без гола в первой встрече обходились только команды Анатолия Бышовца и Александра Бородюка, продержавшихся у руля команды шесть и два матча соответственно. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи тренеров сборной России

Тренер

Дата

Соперник

Счет

Авторы голов

Павел САДЫРИН

16.08.1992

Мексика (д)

2:0

Карпин, 61, с пенальти. Попов, 66.

Олег РОМАНЦЕВ

17.08.1994

Австрия (г)

3:0

Бесчастных, 43. Никифоров, 53. Симутенков, 83, с пенальти

Борис ИГНАТЬЕВ

28.08.1996

Бразилия (д)

2:2

Никифоров, 18, с пенальти. Радимов, 80 – Донизетти, 47. Роналдо, 85, с пенальти

Анатолий БЫШОВЕЦ

19.08.1998

Швеция (г)

0:1

Петтерссон, 3

Олег РОМАНЦЕВ

27.03.1999

Армения (г)

3:0

Карпин, 6, 63, с пенальти. Бесчастных, 89

Валерий ГАЗЗАЕВ

21.08.2002

Швеция (д)

1:1

Кержаков, 56 – Ибрагимович, 90+1

Георгий ЯРЦЕВ

06.09.2003

Ирландия (г)

1:1

Игнашевич, 42 – Дафф, 35

Юрий СЕМИН

04.06.2005

Латвия (д)

2:0

Аршавин, 57. Лоськов, 78, с пенальти

Александр БОРОДЮК

01.03.2006

Бразилия (д)

0:1

Роналдо, 15

Гус ХИДДИНК

16.08.2006

Латвия (д)

1:0

Погребняк, 90+3

Дик АДВОКАТ

11.08.2010

Болгария (д)

1:0

Широков, 6

Фабио КАПЕЛЛО

15.08.2012

Кот-д’Ивуар (д)

1:1

Дзагоев, 55 – Градель, 77

Леонид СЛУЦКИЙ

05.09.2015

Швеция (д)

1:0

Дзюба, 38

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

31.08.2016

Турция (г)

0:0

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

да что за бред, команды играли на 0-0, такая же политика как на Олимпиаде

23:53

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