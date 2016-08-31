Без забитых мячей в сборной России до Черчесова начинали только Бышовец и Бородюк

Станислав Черчесов стал 13-м тренером сборной России и первым, кто дебютировал в главной команде страны нулевой ничьей – в гостях с Турцией (0:0).

Ранее с ничейного результата начинали Борис Игнатьев, Валерий Газзаев, Георгий Ярцев и Фабио Капелло. А вот без гола в первой встрече обходились только команды Анатолия Бышовца и Александра Бородюка, продержавшихся у руля команды шесть и два матча соответственно. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи тренеров сборной России