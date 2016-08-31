Без забитых мячей в сборной России до Черчесова начинали только Бышовец и Бородюк

Станислав Черчесов стал 13-м тренером сборной России и первым, кто дебютировал в главной команде страны нулевой ничьей – в гостях с Турцией (0:0).
Ранее с ничейного результата начинали Борис Игнатьев, Валерий Газзаев, Георгий Ярцев и Фабио Капелло. А вот без гола в первой встрече обходились только команды Анатолия Бышовца и Александра Бородюка, продержавшихся у руля команды шесть и два матча соответственно. (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые матчи тренеров сборной России
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Авторы голов
|
Павел САДЫРИН
|
16.08.1992
|
Мексика (д)
|
2:0
|
Карпин, 61, с пенальти. Попов, 66.
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
17.08.1994
|
Австрия (г)
|
3:0
|
Бесчастных, 43. Никифоров, 53. Симутенков, 83, с пенальти
|
Борис ИГНАТЬЕВ
|
28.08.1996
|
Бразилия (д)
|
2:2
|
Никифоров, 18, с пенальти. Радимов, 80 – Донизетти, 47. Роналдо, 85, с пенальти
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
19.08.1998
|
Швеция (г)
|
0:1
|
Петтерссон, 3
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
27.03.1999
|
Армения (г)
|
3:0
|
Карпин, 6, 63, с пенальти. Бесчастных, 89
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
21.08.2002
|
Швеция (д)
|
1:1
|
Кержаков, 56 – Ибрагимович, 90+1
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
06.09.2003
|
Ирландия (г)
|
1:1
|
Игнашевич, 42 – Дафф, 35
|
Юрий СЕМИН
|
04.06.2005
|
Латвия (д)
|
2:0
|
Аршавин, 57. Лоськов, 78, с пенальти
|
Александр БОРОДЮК
|
01.03.2006
|
Бразилия (д)
|
0:1
|
Роналдо, 15
|
Гус ХИДДИНК
|
16.08.2006
|
Латвия (д)
|
1:0
|
Погребняк, 90+3
|
Дик АДВОКАТ
|
11.08.2010
|
Болгария (д)
|
1:0
|
Широков, 6
|
Фабио КАПЕЛЛО
|
15.08.2012
|
Кот-д’Ивуар (д)
|
1:1
|
Дзагоев, 55 – Градель, 77
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
05.09.2015
|
Швеция (д)
|
1:0
|
Дзюба, 38
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
31.08.2016
|
Турция (г)
|
0:0
|
-
tryam
да что за бред, команды играли на 0-0, такая же политика как на Олимпиаде
23:53