Березуцкий забил в свои ворота в матче с Коста-Рикой

Защитник сборной России Василий Березуцкий на второй компенсированной минуте первого тайма контрольного матча против Коста-Рики на новом стадионе "Краснодара" срезал мяч в свои ворота. Счет стал 3:1 в пользу Коста-Рики.

Трансляция матча Россия – Коста-Рика