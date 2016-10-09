Березуцкий забил в свои ворота в матче с Коста-Рикой

Защитник сборной России Василий Березуцкий на второй компенсированной минуте первого тайма контрольного матча против Коста-Рики на новом стадионе "Краснодара" срезал мяч в свои ворота. Счет стал 3:1 в пользу Коста-Рики.
Защитник сборной России Василий Березуцкий на второй компенсированной минуте первого тайма контрольного матча против Коста-Рики на новом стадионе "Краснодара" срезал мяч в свои ворота. Счет стал 3:1 в пользу Коста-Рики.
serzheo
Береза привез все три, сколько можно терпеть конявых пенсионеров в сборной. Сколько можно подставлять вратарей, защитников? Когда этих пенсионов уберут, уже смотреть невозможно, перед Америкой - стыдно...
17:10
podnimitemneveki
Что теперь скажет Игнатьев Вася все равно должен стать лидером сборной .Хотя если по голам в свои то в полне
17:06
футбол2018
Пока из сборной не уберут все это Г Слуцкера,так и будет!!Шатов, Смольников-полная деградация!Дзюба нападающий- это просто смешно
17:05
Dexty_07
Джанаев привык к нормальной защите. А сегодня - это нечто...
17:01
Al Rains
Просто Джанаев без чёток Бекиича невезучий, да и состав экспериментальный...
16:59
Niсk
Шатов, Березуцкий, Джанаев - что они делают в сборной?
16:58
Dexty_07
Никто не думал, что при Черчесове игра сбродной может быть хуже чем при Слуцком....Может!
16:57