16:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Березуцкий забил в свои ворота в матче с Коста-Рикой

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Защитник сборной России Василий Березуцкий на второй компенсированной минуте первого тайма контрольного матча против Коста-Рики на новом стадионе "Краснодара" срезал мяч в свои ворота. Счет стал 3:1 в пользу Коста-Рики.

Трансляция матча Россия – Коста-Рика

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Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

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КОММЕНТАРИИ (7)
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serzheo

Береза привез все три, сколько можно терпеть конявых пенсионеров в сборной. Сколько можно подставлять вратарей, защитников? Когда этих пенсионов уберут, уже смотреть невозможно, перед Америкой - стыдно...

17:10

podnimitemneveki

Что теперь скажет Игнатьев Вася все равно должен стать лидером сборной .Хотя если по голам в свои то в полне

17:06

футбол2018

Пока из сборной не уберут все это Г Слуцкера,так и будет!!Шатов, Смольников-полная деградация!Дзюба нападающий- это просто смешно

17:05

Dexty_07

Джанаев привык к нормальной защите. А сегодня - это нечто...

17:01

Al Rains

Просто Джанаев без чёток Бекиича невезучий, да и состав экспериментальный...

16:59

Niсk

Шатов, Березуцкий, Джанаев - что они делают в сборной?

16:58

Dexty_07

Никто не думал, что при Черчесове игра сбродной может быть хуже чем при Слуцком....Может!

16:57

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