Бентеке за три минуты оформил дубль в матче с Россией

Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке на 45-й минуте товарищеского матча против сборной России оформил дубль и сделал счет 3:1. Форвард "Кристал Пэлас" отличился ударом головой после розыгрыша углового. Отметим, что свой первый гол в этой встрече он забил тремя минутами ранее. Сразу после второго мяча Бентеке команды отправились на перерыв.
kac35
shpasic, надо было деньги и Кот д,Ивуару (200 тысяч евро) и Бельгии (300 тысяч евро) давать только после игры и ТОЛЬКО при благоприятном исходе матча для сб.наших супер-пупер звёздунов.
20:06
James Gang
Даёшь счёт 1:8, пора обновить рекорд "ночного позора" на "вечерний позор"!
20:03
sai.val
НЕТ ФУТБОЛИСТОВ В РОССИИ, А ЕСТЬ НЕ ЗА ЧТО ПОЛУЧАЮЩИЕ БЕШЕНЫЕ БАШЛИ ПАРАДИСТЫ
20:03
sai.val
КАК ВСЕ ПЛАЧЕВНО, НИКАКИХ НАДЕЖД!
20:00
sai.val
??
19:59
KotZombie43484
Нужно в перерыве заменить всех на защитников. Чтобы сохранить прекрасный счет 1-3. А то будет вам 1-8
19:57
КоньОгонЬ
Ну и на хрен мне такой чемпионат мира?!
19:56
Знаток1964
Ничего....сейчас наши отдохнут и настроятся по серьезному на Бельгию.......Интересно...почему Черчесов не проверяет других вратарей.....С Акинфеевым и так все ясно
19:55
shpasic
нужно в перерыве забрать обратно наши 300 тысяч из их раздевалки!
19:54