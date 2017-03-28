19:47 | ФУТБОЛ — Сборная России

Бентеке за три минуты оформил дубль в матче с Россией

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Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке на 45-й минуте товарищеского матча против сборной России оформил дубль и сделал счет 3:1. Форвард "Кристал Пэлас" отличился ударом головой после розыгрыша углового. Отметим, что свой первый гол в этой встрече он забил тремя минутами ранее. Сразу после второго мяча Бентеке команды отправились на перерыв.

Трансляция матча Россия - Бельгия

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Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
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КОММЕНТАРИИ (9)
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kac35

shpasic, надо было деньги и Кот д,Ивуару (200 тысяч евро) и Бельгии (300 тысяч евро) давать только после игры и ТОЛЬКО при благоприятном исходе матча для сб.наших супер-пупер звёздунов.

20:06

James Gang

Даёшь счёт 1:8, пора обновить рекорд "ночного позора" на "вечерний позор"!

20:03

sai.val

НЕТ ФУТБОЛИСТОВ В РОССИИ, А ЕСТЬ НЕ ЗА ЧТО ПОЛУЧАЮЩИЕ БЕШЕНЫЕ БАШЛИ ПАРАДИСТЫ

20:03

sai.val

КАК ВСЕ ПЛАЧЕВНО, НИКАКИХ НАДЕЖД!

20:00

sai.val

??

19:59

KotZombie43484

Нужно в перерыве заменить всех на защитников. Чтобы сохранить прекрасный счет 1-3. А то будет вам 1-8

19:57

КоньОгонЬ

Ну и на хрен мне такой чемпионат мира?!

19:56

Знаток1964

Ничего....сейчас наши отдохнут и настроятся по серьезному на Бельгию.......Интересно...почему Черчесов не проверяет других вратарей.....С Акинфеевым и так все ясно

19:55

shpasic

нужно в перерыве забрать обратно наши 300 тысяч из их раздевалки!

19:54

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