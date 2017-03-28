Бентеке за три минуты оформил дубль в матче с Россией

Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке на 45-й минуте товарищеского матча против сборной России оформил дубль и сделал счет 3:1. Форвард "Кристал Пэлас" отличился ударом головой после розыгрыша углового. Отметим, что свой первый гол в этой встрече он забил тремя минутами ранее. Сразу после второго мяча Бентеке команды отправились на перерыв.

Трансляция матча Россия - Бельгия