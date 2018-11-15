Бенедикт Хеведес: "Совершенно нормально отношусь к натурализации футболистов"

Немецкий защитник "Локомотива", чемпион мира 2014 года, Бенедикт Хеведес в интервью "СЭ" перед товарищеским матчем между сборными Германии и России отметил, что нормально относится к натурализации игроков для сборных.

– Гильерме – натурализованный вратарь. В Германии тоже немало натурализованных игроков. Как относитесь к этой практике?

– Совершенно нормально. Как это происходит у нас в Германии – люди сюда приезжают из других стран, находят работу, остаются, заводят детей. Дети вырастают, принимают наши традиции и культуру, при этом сохраняют свои. Становятся немцами и имеют такие же права, как и все. Это и есть мультикультурализм. В Германии так принято. Поэтому с натурализацией, с естественной натурализацией у нас нет никаких проблем. Сборная извлекает свою выгоду из этого, становится сильнее. Беспроигрышная ситуация.

– Но Гильерме не родился в России.

– Не мое дело судить, но, по-моему, Маринату – почти русский. Он замечательно говорит по-русски, любит страну и понимает ее. Не вижу причин, почему он не должен играть за Россию. Но это просто мнение со стороны, никому его не навязываю. (Дмитрий Зеленов)

Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

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