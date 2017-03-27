21:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Бельгию в матче с Россией поддержат 35 болельщиков

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Пресс-атташе Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Пьер Корне сообщил, что сборную Бельгии на товарищеском матче с командой России в Сочи поддержат 35 болельщиков. Этой встречей завтра откроют после реконструкции стадион "Фишт". Начало матча - в 19.00 по московскому времени.

- Наших болельщиков на матче будет 35 человек, - цитирует "Р-Спорт" Корне. - Большинство из них находятся здесь с воскресенья.

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http://rsport.ru/football/20170327/1118218352.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Exsorsist

Rexik с тобой Бельгию поддержит целых 36.))))

22:18

Rexik

А Россию, похоже, ни одного.

21:39

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