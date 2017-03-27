Бельгию в матче с Россией поддержат 35 болельщиков

Пресс-атташе Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Пьер Корне сообщил, что сборную Бельгии на товарищеском матче с командой России в Сочи поддержат 35 болельщиков. Этой встречей завтра откроют после реконструкции стадион "Фишт". Начало матча - в 19.00 по московскому времени.
- Наших болельщиков на матче будет 35 человек, - цитирует "Р-Спорт" Корне. - Большинство из них находятся здесь с воскресенья.
Exsorsist
Rexik с тобой Бельгию поддержит целых 36.))))
22:18
Rexik
А Россию, похоже, ни одного.
21:39