Бельгию в матче с Россией поддержат 35 болельщиков

Пресс-атташе Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Пьер Корне сообщил, что сборную Бельгии на товарищеском матче с командой России в Сочи поддержат 35 болельщиков. Этой встречей завтра откроют после реконструкции стадион "Фишт". Начало матча - в 19.00 по московскому времени.

- Наших болельщиков на матче будет 35 человек, - цитирует "Р-Спорт" Корне. - Большинство из них находятся здесь с воскресенья.