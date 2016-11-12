Беленов заменит в сборной Джанаева

Пресс-служба РФС подтвердила вызов вратаря "Анжи" Александра Беленова в сборную России на контрольный матч с Румынией. Согласно заявлению, 30-летний голкипер заменит в расположении национальной команды своего коллегу по амплуа из "Ростова" Сослана Джанаева. Напомним, что поединок между Россией и Румынией пройдет 15 ноября в Грозном.

"В субботу утром расположение команды покинет голкипер ФК "Ростов" Сослан Джанаев, который прибыл на сбор с небольшим повреждением мышечной ткани плечевого пояса. Так как болевые ощущения в течения последних дней у него не проходили, то было принято решение, что Джанаев продолжит лечение в клубе", – говорится в сообщении РФС.

Отметим, что на счету Беленова пока нет ни одного матча за главную сборную, зато есть игра за Россию-2. Вратарь уже вызывался Станиславом Черчесовым в октябре - на товарищескую встречу с Коста-Рикой в Краснодаре (3:4), но на поле не появился.

В нынешнем сезоне вратарь "Анжи" принял участие в 13 матчах премьер-лиги, пропустив 13 голов и отразив три пенальти.