Вратарь "Анжи" Александр Беленов вызван в сборную России на контрольный матч с Румынией, сообщает пресс-служба махачкалинцев. Пока не известно, кого 30-летний голкипер должен (и должен ли) заменить в заявке национальной команды.
Отметим, что на счету Беленова пока нет ни одного матча за главную сборную, зато есть игра за Россию-2. Вратарь уже вызывался Станиславом Черчесовым в октябре - на товарищескую встречу с Коста-Рикой в Краснодаре (3:4), которую из-за проблем со здоровьем пропускал Акинфеев, но на поле не появился. В нынешнем сезоне вратарь "Анжи" принял участие в 13 матчах премьер-лиги, пропустив 13 голов и отразив три пенальти.
Напомним, что в контрольном поединке с Катаром в четверг (1:2) травму получил основной голкипер сборной Игорь Акинфеев. У вратаря ЦСКА диагностировано повреждение голеностопа и в пятницу он работал по индивидуальной программе.
Встреча России с Румынией состоится в Грозном во вторник, 15 ноября. Команда вылетит из Дохи в воскресенье, за два дня до этой игры.
Александр Беленов вызван в @TeamRussia на товарищеский матч со сборной Румынии в Грозном pic.twitter.com/xG5RXTdkYS– ФК "Анжи" (@fc_anji) 11 ноября 2016 г.
sidnet78
давно пора-но уже не надо-беленов в кубани творил чудеса а под конец перестал-с 2014г- и так и не вернул кондиции
00:47
Jean4
Акинфеев все понял на счет этой команды и решил, что анти рекордов ему пока хватит.
00:10
shpasic
давно пора
00:10
madstalker
Не так и не то прочитал - Беланов! Был в шоке: а гражданство как же, ныне враждебное, а пенсионный возраст..
23:57 11 ноября