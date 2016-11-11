Вратарь "Анжи" Александр Беленов вызван в сборную России на контрольный матч с Румынией, сообщает пресс-служба махачкалинцев. Пока не известно, кого 30-летний голкипер должен (и должен ли) заменить в заявке национальной команды.

Отметим, что на счету Беленова пока нет ни одного матча за главную сборную, зато есть игра за Россию-2. Вратарь уже вызывался Станиславом Черчесовым в октябре - на товарищескую встречу с Коста-Рикой в Краснодаре (3:4), которую из-за проблем со здоровьем пропускал Акинфеев, но на поле не появился. В нынешнем сезоне вратарь "Анжи" принял участие в 13 матчах премьер-лиги, пропустив 13 голов и отразив три пенальти.

Напомним, что в контрольном поединке с Катаром в четверг (1:2) травму получил основной голкипер сборной Игорь Акинфеев. У вратаря ЦСКА диагностировано повреждение голеностопа и в пятницу он работал по индивидуальной программе.

Встреча России с Румынией состоится в Грозном во вторник, 15 ноября. Команда вылетит из Дохи в воскресенье, за два дня до этой игры.