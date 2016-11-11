23:39 11 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Беленов вызван в сборную России

Александр БЕЛЕНОВ снова приглашен в сборную. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр БЕЛЕНОВ снова приглашен в сборную. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Вратарь "Анжи" Александр Беленов вызван в сборную России на контрольный матч с Румынией, сообщает пресс-служба махачкалинцев. Пока не известно, кого 30-летний голкипер должен (и должен ли) заменить в заявке национальной команды.

Отметим, что на счету Беленова пока нет ни одного матча за главную сборную, зато есть игра за Россию-2. Вратарь уже вызывался Станиславом Черчесовым в октябре - на товарищескую встречу с Коста-Рикой в Краснодаре (3:4), которую из-за проблем со здоровьем пропускал Акинфеев, но на поле не появился. В нынешнем сезоне вратарь "Анжи" принял участие в 13 матчах премьер-лиги, пропустив 13 голов и отразив три пенальти.

Напомним, что в контрольном поединке с Катаром в четверг (1:2) травму получил основной голкипер сборной Игорь Акинфеев. У вратаря ЦСКА диагностировано повреждение голеностопа и в пятницу он работал по индивидуальной программе.

Встреча России с Румынией состоится в Грозном во вторник, 15 ноября. Команда вылетит из Дохи в воскресенье, за два дня до этой игры.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sidnet78

давно пора-но уже не надо-беленов в кубани творил чудеса а под конец перестал-с 2014г- и так и не вернул кондиции

00:47

Jean4

Акинфеев все понял на счет этой команды и решил, что анти рекордов ему пока хватит.

00:10

shpasic

давно пора

00:10

madstalker

Не так и не то прочитал - Беланов! Был в шоке: а гражданство как же, ныне враждебное, а пенсионный возраст..

23:57 11 ноября

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