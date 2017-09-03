"Барселона" потратила больше всех на трансферы в Испании

Клубы высшего дивизиона чемпионата Испании потратили в этом году 596 миллионов евро, сообщает AS. Это на 104 миллиона больше, чем прошлым летом. Вместе с тем, увеличились суммы продажи футболистов. Испанские клубы заработали 676 миллионов евро, что на 225 миллионов больше, чем в том году.

"Барселона" стала командой, которая потратила больше всех. Каталонцы приобрели игроков на 230 миллионов евро. Второе место у "Севильи" (64 миллиона), третье - у "ВилЬярреала" (45).

Кроме того, "Барса" получила наивысшую сумму от продажи игроков. Каталонский клуб заработал 226 миллионов евро. Вторая позиция - у "Реала", который заработал