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20:15 | Футбол — Сборная России

Азмун забил в ворота сборной России

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Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун на 57-й минуте открыл счет в товарищеском матче против России. Тареми протащил мяч до вратарской Андрея Лунева и вдоль ворот отдал на форварда "Рубина", которому просто оставалось попасть в пустые ворота.

Россия - Иран

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Корейцев нет и забивать некому! Вот такая у нас сбродная!

20:30

ЗЮК

Усатый прохиндей.Надрал какой-то сброд,который не знает как играть.Мутная схема игры,то ли 7-3,то ли 8-2.Игры нет ни впереди,ни сзади.Кутепова в молодёжку,Рауша во вторую бундеслигу,Тарасова в думу,Кудряшова в Арарат,Ерохина в Рубин,Миранчуков в молодёжку.

20:27

serzheo

А гастр - Рауш - футбол посмотрел)))) Браво Азмун!

20:23