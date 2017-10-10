Азмун забил в ворота сборной России

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун на 57-й минуте открыл счет в товарищеском матче против России. Тареми протащил мяч до вратарской Андрея Лунева и вдоль ворот отдал на форварда "Рубина", которому просто оставалось попасть в пустые ворота.