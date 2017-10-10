Азмун забил в ворота сборной России

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун на 57-й минуте открыл счет в товарищеском матче против России. Тареми протащил мяч до вратарской Андрея Лунева и вдоль ворот отдал на форварда "Рубина", которому просто оставалось попасть в пустые ворота.
GIF-Г⚽⚽Л! ИРАН– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 10 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияИран #RUSIRI 0:1 57' Сердар Азмун (@fcrk 😏) pic.twitter.com/JTDafCF4rC
marksan
Корейцев нет и забивать некому! Вот такая у нас сбродная!
20:30
ЗЮК
Усатый прохиндей.Надрал какой-то сброд,который не знает как играть.Мутная схема игры,то ли 7-3,то ли 8-2.Игры нет ни впереди,ни сзади.Кутепова в молодёжку,Рауша во вторую бундеслигу,Тарасова в думу,Кудряшова в Арарат,Ерохина в Рубин,Миранчуков в молодёжку.
20:27
serzheo
А гастр - Рауш - футбол посмотрел)))) Браво Азмун!
20:23