Австрия – Россия: видеотрансляция в 21.45

В среду, 30 мая, национальная сборная России проведет первый контрольный матч перед чемпионатом мира. Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Австрией. Игра состоится на стадионе "Тиволи Ной" в Инсбруке и начнется в 21.45 по Москве. У россиян по всем прогнозам должен быть оптимальный состав, тяжелых травм в команде нет. Это первая игра, вторая в рамках подготовки к домашнему ЧМ пройдет уже в Москве, соперником будет Турция.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Австрия – Россия. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Австрия – Россия.