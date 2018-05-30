Австрия – Россия: трансляция, видео

В среду Россия проведет первый матч в рамках подготовки к домашнему ЧМ – подопечные Станислава Черчесова в гостях сыграют с австрийцами. Игра состоится на стадионе "Тиволи Ной" и стартует в 21.45 по столичному времени. Это первая игра россиян перед чемпионатом мира, будет еще вторая – в Москве с Турцией. Кстати, в игре Австрия – Россия букмекеры считают фаворитами хозяев поля.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Австрия – Россия. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Австрия – Россия.