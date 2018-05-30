Австрия - Россия: прямой эфир в 21.45

Сегодня, 30 мая, сборная России проведет 1-й контрольный матч в рамках подготовки к ЧМ. В Инсбруке команда Станислава Черчесова сыграет с национальной командой Австрии. Встреча пройдет на стадионе "Тиволи Ной" и начнется в 21.45 по Москве. Еще нашей сборной перед турниром предстоит провести встречу с Турцией, она состоится в Москве. У россиян в игре с австрийцами по всем прогнозам должен быть оптимальный состав, тяжелых травм в команде нет.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Австрия - Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Австрия - Россия.