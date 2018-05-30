Австрия – Россия: прямая трансляция в 21.45

Сегодня, 30 мая, национальная команда России сыграет в первом контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира, который примет в этом году наша страна. Сегодня на арене "Тиволи Ной" команда Станислава Черчесова встретится с Австрией. Игра в Инсбруке и начнется в 21.45 по Москве. У россиян по всем прогнозам должен быть оптимальный состав, тяжелых травм в команде нет.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Австрия – Россия. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Австрия – Россия.