00:56 | ФУТБОЛ — Сборная России

Авраам Грант: "Возможно, придется выходить на игру с Россией в джинсах"

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Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант в интервью "СЭ" подчеркнул в преддверии товарищеского матча с Россией, что проблемы с перелетами возникли по причине организации встречи в последний момент. Поединок пройдет в Черкизове 6 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

– С багажом разобрались? Известно, где он застрял? – начинаем с самого актуального.

– Пока нет. Так что, может, на игру с Россией выйду в джинсах (смеется). Если серьезно, надеюсь, что завтра его получу. Мы летели из Ганы через Лондон, и багаж всех остальных долетел нормально. Кроме моего.

– А почему летели-то пятью рейсами?

– Потому что игра с Россией была организована в последний момент. Из-за этого не было ни одного рейса, на котором было бы достаточно мест для всей команды. Но мы очень хотели, чтобы этот матч состоялся, и были вынуждены добираться несколькими группами. Так, наш самолет из Лондона был забит до последнего человека, и я там был с пятью игроками. (Игорь РАБИНЕР)

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