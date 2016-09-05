Авраам Грант: "В матче с Россией сборная Ганы многое поймет о своей силе"

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант в интервью "СЭ" подчеркнул в преддверии товарищеского матча с Россией, что эта встреча будет очень полезной для его команды. Поединок пройдет в Черкизове 6 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Насколько этот матч важен для вас в процессе подготовки к финальному турниру Кубка Африканских наций, победитель которого, в свою очередь, поедет в Россию на Кубок конфедераций? - вопрос Гранту.

– Очень важен! Мы играем против команды, которая будет хозяйкой предстоящего чемпионата мира. Пусть игра состоится не на арене, где пройдет ЧМ-2018, но выступать в столице мирового первенства – это должно мотивировать само по себе. У России хорошая команда и хорошие игроки, и в этой игре мы многое поймем о нашей истинной силе и о том, в чем нам надо прибавлять.

У нас очень трудная отборочная группа чемпионата мира – с Египтом, Конго, Угандой. Это очень сильные сборные, и матч в России улучшит наше понимание, что мы делаем правильно, а что должны подкорректировать. (Игорь РАБИНЕР)

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