Авраам Грант: "Считаю Слуцкого фантастическим тренером, несмотря на Euro-2016"

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант в интервью "СЭ" подчеркнул в преддверии товарищеского матча с Россией, что бывшего наставника российской национальной команды Леонида Слуцкого фантастическим тренером. Поединок пройдет в Черкизове 6 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Постойте, но сборная России выступила на Euro-2016 так, что у вас наверняка возникла мысль: а не заполучить ли нам оппонента сильнее? - вопрос Гранту.

– Все равно считаю, что Россия сильна. А то, что произошло на чемпионате Европы, меня удивило. Ведь и игроков ваших считаю хорошими, и Леонида (Слуцкого. – Прим. И.Р.) – фантастическим тренером. С моей точки зрения, он делал изумительные вещи в России как в маленьких, так и в больших командах. Может, ему элементарно не хватило времени в сборной, которую он возглавил менее чем за год до турнира.

Но случившееся ничего не означает. Можно найти массу команд, которые проваливают чемпионат мира или Европы, а потом извлекают из этого уроки и на следующем турнире выглядят уже совсем по-другому. Думаю, с Россией перед домашним чемпионатом мира это вполне может произойти. (Игорь РАБИНЕР)

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