Авраам Грант: "Не могу знать много о сборной России, потому что она совершенно новая"

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант в преддверии контрольного матча с Россией подчеркнул, что не может знать многого о будущем сопернике, предает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист отметил, что национальная команда РФ значительно обновила свой состав.

- Что знаете о сборной России, кого из игроков можете выделить?

- Я не могу знать о ней много, потому что она совершенно новая. Новый тренер, много новых игроков... Всего семеро из тех, кто играл на Euro-2016. Мы посмотрели матч с Турцией, и вся наша информация только по ней.

- Насколько повлияли на подготовку дорожные сложности? Вы накануне прилетели слишком поздно и не успели провести занятие в Черкизове...

- Конечно, мы хотели бы провести вчера тренировку. Но были проблемы с переездом, ведь нас попросили сыграть матч 3 сентября. Возможно, некоторые игроки не досчитались отдыха и восстановления. Но мы не думаем, что это сильно повлияет на сам матч.

- Ваши игроки действительно сами покупают билеты на самолеты при передвижениях?

- Да, это имело место быть. Но не сейчас, когда мы летели в Москву, а в Раунде. Я от этого не в восторге. Не хотел бы об этом много говорить, это внутренние проблемы Ганы. Так получилось.

- Вы выглядите немного расстроенным. Вас что-то тревожит?

- До игры у каждого тренера всегда много проблем. Но каких-то существенных неприятностей на самом деле нет. Организация нашего матча очень хорошая, благодарим Россию за гостеприимство. Кстати, 12 лет назад я играл уже на этом стадионе, возглавляя другую команду (сборную Израиля. - Прим. "СЭ"). Возможно, это даже был первый международный матч на этой арене. Только не смотрите на тот результат (улыбается).