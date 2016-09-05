Авраам Грант: "Не думаю, что Гана сегодня сильнее России"

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант в интервью "СЭ" подчеркнул в преддверии товарищеского матча с Россией, что не считает свою команду сильнее соперника. Поединок пройдет в Черкизове 6 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

– По-вашему, Гана сегодня сильнее России? – вопрос Гранту.

– Не думаю. Тот факт, что вы будете проводить чемпионат мира дома, – большое, очень большое преимущество, если им правильно воспользоваться. Вспомните, как это удалось той же Корее в 2002-м. Да, ЮАР в 2010-м изначально не имела для этого достаточной квалификации, но у России она, считаю, есть.

– Президент РФС Виталий Мутко ставит задачу выйти в полуфинал чемпионата мира. Но как превратить неудачников двух последних больших турниров в победителей?

– Разочарование – это тоже энергия. Когда ты очень сильно разозлен на себя, имеешь квалификацию и хочешь извлечь уроки из случившейся неудачи – такое сочетание может стать очень серьезной силой. Посмотрите хотя бы на Португалию.

Да и взгляните на тренеров. То, что сделал с "Лестером" Клаудио Раньери – это одно из величайших достижений в истории футбола. И этого добился человек, который незадолго до того был уволен из сборной Греции после поражения от Фарерских островов. И далеко не только оттуда. При том, что в "Челси" он в свое время проделал фантастическую работу, но был уволен после второго места. Хочу всем этим сказать, что злость на себя делает тебя сильнее. Ни один из самых великих бизнесменов не обходился без серьезных неудач! И Россия перед домашним чемпионатом мира должна взять пример с Раньери. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Гранта