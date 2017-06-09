Артуро Видаль: "Россия - хорошая и очень жесткая команда"

Лидер сборной Чили Артуро Видаль выразил надежду на то, что опыт, полученный в контрольном матче со сборной России (1:1), поможет его команде на Кубке конфедераций-2017. По словам полузащитника, россияне - хорошая и очень жесткая команда.

- Мы довольны тем, как играли, довольны ничьей, - сказал Видаль. - Россия - хорошая и очень жесткая команда. Они плотно оборонялись, нам было непросто. Полезный опыт, который, надеюсь, поможет нам на Кубке конфедераций. Наша цель - выиграть этот турнир. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча Россия - Чили. В групповом турнире Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном.