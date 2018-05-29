Артем Ребров: "Возможно, это хорошо, что Глушаков и Комбаров не поехали в сборную России"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров выразил мнение, непопадание хавбека Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова в предварительный состав сборной России на чемпионат мира-2018 играет в пользу красно-белых. Однако вратарь добавил, что для самих футболистов, это, конечно, плохо.

– Возможно, это и хорошо, что Глушаков и Комбаров не поехали в сборную России, – рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров. – Понятно, что для них самих это плохо, но для "Спартака" – хорошо. Даже если взять пример прошлого года, когда Глушаков, Комбаров, Кутепов, Джикия и Самедов приехали после Кубка конфедераций, практически не отдыхая, вернулись после чемпионства и негативного фона со сборной – и сразу новый чемпионат. Сейчас Кутепов, Самедов и Зобнин в сборной. Но Комбаров и Глушаков – здесь. Может быть, для команды это плюс. Будем все вместе. Они это все переварят, мы все обсудим. Может быть, ситуация будет лучше, чем в прошлом году, когда игроки вернулись, а сбор уже в разгаре.

31-летний Глушаков в сезоне-2017/18 провел 39 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативных паса. В свою очередь, 31-летний Комбаров в 38 играх отдал только пять голевых передач.

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