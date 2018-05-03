Артем Ребров: "Уже давно нет надежд на вызов в сборную"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров сказал, что вместе с детьми планирует посетить матчи чемпионата мира-2018. Голкипер отметил, что особо не задумывается о своем возможном вызове в сборную России на домашний турнир.

– Уже есть планы на чемпионат мира? Какие матчи хотелось бы посетить или еще есть надежда на вызов в сборную?

– Надежд уже давно нет. Это не обсуждается. Есть надежда, что я буду поддерживать наших ребят, и люди будут делать это вместе со мной. А планы пока – хорошо закончить чемпионат России. О чемпионате мира пока особо не думаю.

– Паспорт болельщика уже получили?

– У меня намечен поход с детьми. План такой, что вообще не знаю, попаду ли на стадион.

– Дети не просятся на чемпионат мира?

– Пока нет. Старший пока не просит. Он будет на сборы уезжать, потом в поход с ним пойдем. Ему больше нравится в Европе поездить, посмотреть стадионы. Если попросит сводить на чемпиона мира – будем думать.

– А что за поход? На байдарках?

– Да нет. Пеший. Так. Пойти с палаткой на пару дней. На гитаре я не умею играть.

– Но костер разводить умеете?

– Было дело. И тушить тоже умею (смеется).

– А любимые места какие?

– Подмосковье. Ребенку восемь лет. Не хочется далеко уходить. Будет под Орехово, скорее всего. Пару дней погуляем, воздухом подышим. Им же интересно. Они сейчас лишены того, что мы видели в свое время. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)