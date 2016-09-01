Артем Ребров: "Сборная России? Для первой игры – нормально"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров отметил, что сборная России нормально провела товарищеский матч против команды Турции (0:0). По словам голкипера, в команде было много дебютантов, но нужно дождаться следующего сбора.

– Вчера посмотрели дебютный матч команды Станислава Черчесова против Турции?

– Да. Не полностью, но большую часть видел.

– Как впечатления?

– Для первой игры – нормально. Состав немножко новый, многие ребята получили вызов в первый раз, кое-кто дебютировал. Для меня как вратаря главное – что не пропустили! (улыбается). Это самое важное.

– С чем, по-вашему, связан невызов многих игроков, выступавших на Euro-2016? Просто дали отдохнуть?

– Это уже тренеру виднее, он же решает. Мне рассуждать о таких моментах не очень этично. Посмотрим, кого привлекут на следующий сбор, и тогда уже станет понятно – эксперимент то был или реально налицо процесс обновление.

– Вы с Черчесовым лично знакомы?

– Работать мы с ним не работали, но Москва – маленькая. Где-то пересекались: на стадионах, в телевизионных программах. На базу он к нам тоже приезжал, разговаривал с нашим главным тренером. (Михаил ГОНЧАРОВ)