Артем Дзюба: "Журналисты задают мне много тупых вопросов"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Какой самый тупой вопрос тебе задавали журналисты?

- Много тупых вопросов задают. В последний раз было после игры со "Спартаком", когда я шел и уже отказался от комментариев, ко мне подошло несколько людей, и я подписал им программки. Ко мне в этот момент подошел как-то парень и спросил, что у меня произошло с Набиуллиным. Я вообще не понял. Не люблю желтую прессу, не люблю разговоры ни о чем, или какой-то вопрос идиотский прямо в лоб. Мне это не нравится. Но нужно ко всем относиться терпеливее.

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