Артем Дзюба: "Я в сборной, я здоров"

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что восстановился после травмы колена. Форвард сегодня прибыл в расположение национальной команды в Стокгольме для подготовки к матчу Лиги наций против Швеции​.

- Я здесь, значит, жив, здоров, готов. Надеюсь, помогу сборной всем, чем смогу, - приводит пресс-служба команды слова Дзюбы. - Следил ли за командой? Я числюсь в сборной России. Проходил реабилитацию, но рука была на пульсе. Все видел, что было в матче с Германией. Я бы не сказал, что были проблемы. Со сборной Германии в принципе тяжело играть. Первый тайм был не слишком удачным. Второй был лучше.

У нас есть тренерский штаб. Станислав Саламыч разберет. Он лучше знает, как нужно действовать и что нужно исправлять. Есть очень много травмированных, и это проблемя для любой сборной. Это проблема, но и шанс для других ребят. Нужно сплотиться в определенный момент и выстоять. Со Швецией в первые 15-20 минут точно будет непросто, а там нужно будет гнуть свою линию. Точно нельзя играть на ничью, потому что это очень опасно.

Игра Швеция - Россия состоится во вторник, 20 ноября, в Стокгольме. Россиянам для того, чтобы занять первое место в группе и выйти в лигу А, необходимо не проиграть шведам.

Дзюба и Щенников прибыли в расположение @TeamRussia

Совсем скоро - видеокомментарий ребят! pic.twitter.com/7kUfmYO55V – Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2018 г.

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