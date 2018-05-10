Артем Дзюба: "Я понимаю, что если вызовут в сборную, то в статусе запасного"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба рассказал, что готов к роли запасного в сборной России и о желании доказать свою состоятельность делом.

– Я понимаю, что если вызовут в сборную, то в статусе запасного. Но что мне мешает доказать на сборе в Австрии и товарищеских играх свою состоятельность? – сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Доказать, что я могу я не одну-две минуты помочь, а пятнадцать, двадцать. Тридцать! А может быть и целую игру.

Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Понятно, я еду не в каком-то статусе – вот, мол, я приехал, Дзюба! Нет, я такой же, как и все. Приедут 25 человек, значит все 25 будут в равных условиях. Выходи на поле и доказывай. Там ты не сможешь обмануть никого. Все зависит только от нас. Мы сами куем свое счастье. Нет потолка, нет ограничений.