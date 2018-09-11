Артем Дзюба: "Всегда хотелось иметь свой фирменный жест"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, названный человеком года по версии GQ, в интервью журналу признался, что хотел иметь фирменный жест. На чемпионате мира-2018 форвард придумал празднование, которое стало для него таковым.

– Любой коллектив – это соперничество. В детстве оно приводит к дракам, а потом ты уже по-другому отстаиваешь свою территорию. Привыкаешь постоянно доказывать, что ты – самый сильный, самый быстрый, самый хитрый, самый выносливый и заслуживаешь места в составе.

– На мундиале это место вы получили, выйдя на замену и забив гол, за что Черчесов отдал вам честь. Вы сразу придумали ответный салют, которым праздновали следующие мячи?

– Он родился на эмоциях: я бежал, радовался и решил вернуть тренеру должок. Вообще, мне всегда хотелось иметь свой фирменный жест, и я рад, что теперь он у меня есть.

– Сейчас дети по всей стране повторяют его...

– Знаете, я очень люблю детей – это самое потрясающее в жизни. Мне хочется быть для них примером, показывать, что надо бороться, отдавать себя на 100 процентов. Может быть, я еще сам ребенок? После бури эмоций чемпионата мира первое время было непросто играть в чемпионате России. Нет того антуража, но отношение людей, а особенно детей, вернуло мотивацию.