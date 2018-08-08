Артем Дзюба: "Вопрос в том, как жить дальше после чемпионата мира"

Форвард сборной России Артем Дзюба признался, что ЧМ-2018 - самый запоминающийся турнир в его карьере.

- Было ли что-то круче в вашей жизни?

- В футбольном плане точно нет. Я никогда не забуду этих эмоций. Вопрос в том, как жить дальше. Это довольно тяжело после такого накала!

- Действительно – и как?

- Продолжать работать. Будет чемпионат Европы, отборочные игры. Наша задача – укрепить любовь к футболу, чтобы люди смотрели, переживали за нас, за страну. Нужно быть еще сильнее. Чтобы не было безразличия! Все видели, что мы отдаемся полностью. А внутри команды что творилось – не передать. И самое крутое, что вся страна объединилась вслед за командой. Я не помню, чтобы вокруг было столько позитива и доброты, - цитирует футболиста sobaka.ru.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).