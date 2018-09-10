Артем Дзюба: "Владимир Федотов вообще был волшебный"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, названный человеком года по версии GQ, в интервью журналу вспомнил о мотивирующей речи, с которой в свое время обратился тогдашний главный тренер "Спартака"​ Владимир Федотов. При Федотове форвард пробился в основной состав красно– белых.

– Ваше красноречие все оценили в 1/4 финала чемпионата мира, когда вы обратились к команде с речью. Часто бывает, что слова тренера меняют ход игры?

– Когда Владимир Григорьевич Федотов тренировал "Спартак", и мы после первого тайма проигрывали "Сибири" 0:1, он сказал: "Ребят, для меня очень важна эта игра, потому что, если мы проиграем, меня снимут. Я вас очень прошу, дорогие мои, ради меня выиграйте, пожалуйста!" Мы вышли и в минус 30 забили три мяча. Федотов вообще был волшебный, меня называл "дарованием" – я при нем переходил во взрослую команду, а это всегда сложный момент.