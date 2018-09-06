Артем Дзюба: "У нас с Кокориным есть грандиозный спор"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Почему тебя так часто тянет в ворота?

- Не знаю. Для меня это что-то вроде хобби. Мне нравится стоять в воротах, на пенальти очень нравится стоять. Я получаю удовольствие, когда отбиваю пенальти. Сейчас у нас с Кокориным есть грандиозный спор. Он сказал, что забьет мне из пяти пять. Мы поспорили на очень серьезные вещи, и скоро будет битва титанов. Я все жду, пока он решится. Он избегает этого столкновения. Я просто получу удовольствие - мне нравится стоять в воротах. У меня неплохо получается. По крайней мере, на пенальти.

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