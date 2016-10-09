Нападающий сборной России Артем Дзюба остался доволен стадионом "Краснодар", на котором сегодня состоялся товарищеский матч россиян с Коста-Рикой (3:4). Игра стала первой на новой арене, сам Дзюба оформил дубль.
- Сейчас этот стадион - лучший в России, - цитирует ТАСС Дзюбу. - Хоть открылась новая арена у ЦСКА, "Казань-Арена" хорошая, спартаковский стадион неплохой, но у "Краснодара" - номер один. И если со стороны он выглядит не так шикарно, то внутри самый продуманный и самый красивый - этот медиэкран, цвета внутри чаши, атмосфера.
К сожалению, проиграли, поэтому настроение не самое лучшее. Оба моих гола понравились, хорошие передачи были от партнеров. Приятно, когда коллеги выполняют такие точные передачи. Атмосфера и антураж были потрясающие, спасибо Сергею Галицкому и болельщикам.
ЗЮК
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),жди свою дорогую помойку.А пока тебя цыгане через рот разбанили.
20:25
foreverCSKAforever
Жаль, что контракты в Краснодаре скуднее, чем в газодое, а то бы Артемка не преминул пристроиться на этом стадионе как на родном.
19:34
Жорик Вартанов
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)___________ ты думаешь кому то есть дело до мнения одного человека???
19:33
Platinum1991
АРТЕМ ДЗЮБА: "СТАДИОН "КРАСНОДАРА" - ЛУЧШИЙ В РОССИИ"??? Категорически НЕ СОГЛАСЕН!!! Каждый стадион КРАСИВ по своему из тех, что построили в России за последнее время! И все они КРАСИВЫЕ и КЛАССНЫЕ! За что мы и благодарим всех, кто принимал участие в их строительстве, от заказчика до строителя. Объявляем всем благодарность за отлично и красиво построенные СТАДИОНЫ! Молодцы РЕБЯТА! Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
19:30
cg34ethr
А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — http://2qu.ru/leviron
19:29
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
зря ты так, Тема. щас свинорылые набегут и визг поднимут. они не переносят, когда другие стадионы называют "лучшими". последнюю пальму первенства и гордость отнимают...
19:27
Джон....Сильвер
Стадион хороший, а вот сборная РФ - унылое ОВНО!
19:26