Артем Дзюба: "Стадион "Краснодара" - лучший в России"

Нападающий сборной России Артем Дзюба остался доволен стадионом "Краснодар", на котором сегодня состоялся товарищеский матч россиян с Коста-Рикой (3:4). Игра стала первой на новой арене, сам Дзюба оформил дубль.

- Сейчас этот стадион - лучший в России, - цитирует ТАСС Дзюбу. - Хоть открылась новая арена у ЦСКА, "Казань-Арена" хорошая, спартаковский стадион неплохой, но у "Краснодара" - номер один. И если со стороны он выглядит не так шикарно, то внутри самый продуманный и самый красивый - этот медиэкран, цвета внутри чаши, атмосфера.

К сожалению, проиграли, поэтому настроение не самое лучшее. Оба моих гола понравились, хорошие передачи были от партнеров. Приятно, когда коллеги выполняют такие точные передачи. Атмосфера и антураж были потрясающие, спасибо Сергею Галицкому и болельщикам.