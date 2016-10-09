19:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Артем Дзюба: "Стадион "Краснодара" - лучший в России"

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Нападающий сборной России Артем Дзюба остался доволен стадионом "Краснодар", на котором сегодня состоялся товарищеский матч россиян с Коста-Рикой (3:4). Игра стала первой на новой арене, сам Дзюба оформил дубль. 

- Сейчас этот стадион - лучший в России, - цитирует ТАСС Дзюбу. - Хоть открылась новая арена у ЦСКА, "Казань-Арена" хорошая, спартаковский стадион неплохой, но у "Краснодара" - номер один. И если со стороны он выглядит не так шикарно, то внутри самый продуманный и самый красивый - этот медиэкран, цвета внутри чаши, атмосфера.

К сожалению, проиграли, поэтому настроение не самое лучшее. Оба моих гола понравились, хорошие передачи были от партнеров. Приятно, когда коллеги выполняют такие точные передачи. Атмосфера и антураж были потрясающие, спасибо Сергею Галицкому и болельщикам.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),жди свою дорогую помойку.А пока тебя цыгане через рот разбанили.

20:25

foreverCSKAforever

Жаль, что контракты в Краснодаре скуднее, чем в газодое, а то бы Артемка не преминул пристроиться на этом стадионе как на родном.

19:34

Жорик Вартанов

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)___________ ты думаешь кому то есть дело до мнения одного человека???

19:33

Platinum1991

АРТЕМ ДЗЮБА: "СТАДИОН "КРАСНОДАРА" - ЛУЧШИЙ В РОССИИ"??? Категорически НЕ СОГЛАСЕН!!! Каждый стадион КРАСИВ по своему из тех, что построили в России за последнее время! И все они КРАСИВЫЕ и КЛАССНЫЕ! За что мы и благодарим всех, кто принимал участие в их строительстве, от заказчика до строителя. Объявляем всем благодарность за отлично и красиво построенные СТАДИОНЫ! Молодцы РЕБЯТА! Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

19:30

cg34ethr

А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — http://2qu.ru/leviron

19:29

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

зря ты так, Тема. щас свинорылые набегут и визг поднимут. они не переносят, когда другие стадионы называют "лучшими". последнюю пальму первенства и гордость отнимают...

19:27

Джон....Сильвер

Стадион хороший, а вот сборная РФ - унылое ОВНО!

19:26

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