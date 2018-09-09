Артем Дзюба сообщил, что снялся в фильме про супергероев

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба провел встречу с болельщиками, ответив на многие вопросы. В частности, он пошутил, что стал героем фильма "Мстители: война бесконечности".

– Увидел, что у меня 140 тысяч подписчиков, – сказал Дзюба. – Потом – что уж 900 тысяч. и тут друзья стали говорить: "Ждем миллион". Стали ждать миллион. Я выцепил момент, когда появился миллионный подписчик... Нашли миллионную улицу... потом позвонил Дэдпул, я сказал ему приезжать. А потом заключил контракт с "Марвел". Ждите следующий фильм! "Война бесконечности" – я там появлюсь, – сказал Дзюба под смех в зале. (Александр РОГУЛЕВ)