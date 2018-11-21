Артем Дзюба: "Шведам проиграли справедливо"

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба после матча Лиги наций против Швеции (0:2) отметил, что команда проиграла сопернику борьбу. По его словам, соперник одержал справедливую победу.

- О чем говорили - то и получили. Нельзя было проигрывать шведам борьбу, но давали им возможность делать подборы, - заявил Дзюба в послематчевом флеш-интервью основному вещателю. - Надо признать, что проиграли справедливо, шведы были лучше нас. Конечно, не хватало многих футболистов.

Россия после этого поражения потеряла первое место в своей группе. Команда в следующем сезоне Лиги наций снова выступит в дивизионе B.