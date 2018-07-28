20:41 | Футбол — Сборная России

Артем Дзюба: "Россия - суперсильная спортивная держава"


Нападающий сборной России и "Зенита"  Артем Дзюба заявил, что был счастлив встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня игрокам национальной команды вручали государственные награды.

- В голове уже мысли о чемпионате России, нужно двигаться дальше, - сказал Дзюба в эфире канала "Россия 24". - Сегодня тяжелый, но приятный день. Я безумно горд за футболистов сборной. Замечательно, когда Россия достигает успехов во всех видах спорта. Пусть все знают, что мы - суперсильная спортивная держава. 

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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