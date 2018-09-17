Артем Дзюба: "Разговоры о допинге в сборной России ни о чем. Так, политика"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "Афиша Daily" признался в любви к фаст-фуду. По его словам, умеренное употребление данных продуктов является в какой-то степени полезным стрессом для организма.
– После победы "Зенита" над минским "Динамо" (8:1) и хороших результатов российской сборной на чемпионате мира-2018 в иностранной прессе часто можно было увидеть призывы проверить наших игроков на допинг. В одном из интервью вы сказали, что обожаете "Макдоналдс". Я правильно понимаю, что это и есть ваш допинг?
– Ну нет. Я люблю "Макдоналдс", могу там покушать, но в последнее время захожу туда нечасто. Но если есть возможность, то иногда [такой] стресс для организма – это хорошо. А про допинг – так нас больше всех в мире проверяли, и ни одной положительной пробы. Поэтому это просто разговоры ни о чем. Так, политика.
– И все-таки, есть ли у вас какой-то допинг, к которому ва возвращаетесь, когда нуждаетесь в подзарядке?
– Не знаю.
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https://daily.afisha.ru/cities/10034-vsya-moya-zhizn-eto-put-voina-artem-dzyuba-o-sravnenii-s-putinym-detyah-i-motivacii/?utm_source=afishatw&utm_medium=social