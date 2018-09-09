Артем Дзюба: "Очень трудно играть после ЧМ. В этом смысле преклоняюсь перед Роналду и Месси"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба откровенно поговорил с болельщиками. Он признался, что ему было сложно перестраиваться после чемпионата мира-2018 на российскую премьер-лигу.

- Я стесняюсь из-за того, что сейчас со мной происходит, честно говоря, у меня это в жизни впервые. Но очень приятно, спасибо за доброту, искренние улыбки, мне кажется, именно за счет этих эмоций я еще держусь, - сказал Дзюба. - Очень трудно после чемпионата мира перестраиваться и играть, так как физически и эмоционально подсаживаешься. В этом отношении мы с ребятами обсуждаем Криштиану Роналду и Месси. Как они играют в таком режиме, прямо монстры, преклоняюсь перед ними.