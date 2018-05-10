Артем Дзюба - о Кубке конфедераций-2017: "В какой-то момент, может быть, пожалел себя"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба признался, что ему не стоило уезжать из сборной России накануне Кубка конфедераций, а продолжить восстановление после травмы колена и играть через боль.

– Расстраивает меня эти эпизоды, что не было меня (в сборной. – Прим. "СЭ") с Кубка Конфедераций... Но я боялся за колено, – сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Как таковых травм до этого у меня не было, а вот столкнулся перед Кубком конфедераций с коленом. Пропустил четыре-пять игр, потом вернулся, и нужно было через боль играть. Приехал в сборную, начал работать, а колено постоянно мешало.

Начался у меня страх, что травмироваться могу. Думал, может, паузу надо взять, потому что мне везде говорили "нужна пауза, нужна пауза". И я понимал, что Кубок Конфедераций, что нагрузки будут сильные и будут увеличиваться, и что нужно быть в форме. В какой-то момент, может быть, пожалел себя. Но как показало время, колено через работу, через то, что закачиваешь мышцы, начинает лучше себя вести. С тех пор оно меня больше не беспокоило. Поэтому надо было мне остаться и работать. Здесь я, наверное, допустил ошибку.