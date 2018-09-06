Артем Дзюба: "Не нашелся еще смельчак, который мог бы меня наказать за острый язык"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

– Артем, мы все знаем, что у вас острое чувство юмора. Сколько раз вы получали за это в нос?

– Ни разу не получал, хотя нос у меня и кривой. Это два раза было в игре: один раз головой, второй раз локтем. Не нашелся еще тот смельчак, который мог бы меня наказать за острый язык. Поэтому спешу вас разочаровать, дорогие мои, что такого у меня еще ни разу не было.

Не знаю, почему. Стечение обстоятельств. Во-первых, всегда могу ответить за свои слова, во-вторых, мне кажется, никогда не переходил грани. Хорошее чувство юмора и уметь посмеяться над самим собой – это искусство. Самоирония – крутая вещь. Человек любого размера также может надо мной пошутить, и я никого не трону. Хорошая шутка – это круто. Меня невозможно как-то покарать за мои слова, без шансов.

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