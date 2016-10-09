Артем Дзюба: "Не можем себе позволить, когда 1-2 человека "курят"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после товарищеского матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре подчеркнул, что в пропущенных голах виновата вся команда. Форвард призвал партнеров максимально выкладываться в каждой встрече, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Да, эмоции двоякие, – отметил Дзюба. – С одной стороны, приятно забивать за сборную. Опять же мои голы – это заслуга моих партнеров. Самедов и Зобнин отличные передачи сделали. Из положительного можно отметить, что динамично играли. Также антураж у стадиона сумасшедший. Спасибо Сергею Галицкому, болельщикам. Чувствовалось, будто играли где-то в Европе. Аж мурашки по коже были. К сожалению, забили три, пропустили четыре.

– Пропущенные голы – ошибки, прежде всего, вашей сборной?

– Если посмотреть, то 3-й гол сами себе привезли, 4-й – это пенальти. Два футболиста вместе стоят, на ровном месте привозят. Понятно, что на таком уровне такие ошибки нельзя допускать, наказывают моментально. Коста-Рика хорошо владеет мячом, там "игровички". В обороне у них тоже есть проблемы, чем мы и воспользовались. Но нам ошибаться столько – непозволительная роскошь.

– В атаке положительная динамика присутствует?

– У нас и в защите есть положительные моменты, в целом есть куда стремиться. Но пропустить 4 гола... Обороняются не только центральные защитники, а вся команда. У нас такая сборная, где все должны помогать перекрывать зоны. Мы не можем себе позволить, когда у нас стоит 1-2 человека, "курят". У нас нет суперзвезд, всем надо пахать. И через такую работу у нас будут появляться моменты.