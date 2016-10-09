Артем Дзюба: "Не можем себе позволить, когда 1-2 человека "курят"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после товарищеского матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре подчеркнул, что в пропущенных голах виновата вся команда. Форвард призвал партнеров максимально выкладываться в каждой встрече, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.
– Да, эмоции двоякие, – отметил Дзюба. – С одной стороны, приятно забивать за сборную. Опять же мои голы – это заслуга моих партнеров. Самедов и Зобнин отличные передачи сделали. Из положительного можно отметить, что динамично играли. Также антураж у стадиона сумасшедший. Спасибо Сергею Галицкому, болельщикам. Чувствовалось, будто играли где-то в Европе. Аж мурашки по коже были. К сожалению, забили три, пропустили четыре.
– Пропущенные голы – ошибки, прежде всего, вашей сборной?
– Если посмотреть, то 3-й гол сами себе привезли, 4-й – это пенальти. Два футболиста вместе стоят, на ровном месте привозят. Понятно, что на таком уровне такие ошибки нельзя допускать, наказывают моментально. Коста-Рика хорошо владеет мячом, там "игровички". В обороне у них тоже есть проблемы, чем мы и воспользовались. Но нам ошибаться столько – непозволительная роскошь.
– В атаке положительная динамика присутствует?
– У нас и в защите есть положительные моменты, в целом есть куда стремиться. Но пропустить 4 гола... Обороняются не только центральные защитники, а вся команда. У нас такая сборная, где все должны помогать перекрывать зоны. Мы не можем себе позволить, когда у нас стоит 1-2 человека, "курят". У нас нет суперзвезд, всем надо пахать. И через такую работу у нас будут появляться моменты.
spetrov
механик39, я тебе по секрету скажу - девушки, особенно блондинки, большие специалисты в футболе. Эти не соврут! :)
21:15
механик39
spetrov механик39, в одной из - это в какой конкретно? Название-то ты не мог забыть. 21:06_______________________ На Матч ТВ , в новостях посвященных предстоящему матчу ,после отрывка из интервью Черчесова ,сказала телеведущая блондинка .
21:12
spetrov
механик39, в одной из - это в какой конкретно? Название-то ты не мог забыть.
21:06
vard432
Ай, ай, говорящее бревно
21:05
механик39
За день до матча , в одной из спортивных программ говорили ,что сборной под руководством Черчесова доступно дойти до финала чемпионата мира 2018 года . Сказки бабушки Арины .
21:04
spetrov
zega, тебя не смущает, что лошадиными мозгами ты наградил болельщиков Ростова, Зенита, Спартака? Просто они понимают, что очень сложно быть причастным к 4-ем голам в ворота собственной команды и к 3-ем в ворота чужой, чтобы в конце игры окончательно и с особым цинизмом похоронить собственную. Приложил руку ко всем 7 голам - конечно, лидер!
21:01
Excalibur
и кстати, уточняйте, лидером чего
20:56
Excalibur
почему в голосовании нет варианта "Никто"?
20:55
сабзеро
Ну ничего страшного, Артем, это всего лишь товарняк. Зато ты у нас все ЕВРО прокурил. А Вася за тебя англичанам забивал.
20:55
zega
Просто поражаешься лошадиным мозгам, которые дали 15% Васе Березуцкому, как лидера сборной, который привез 2(два) гола в наши ворота. Если подготовить еще 3-4 таких лидера в сборную и мы будем в рейтинге рядом с Сан Марино. Ну а языком Дзюбы нужно подметать пол, очень "гнилой" человек и заразившийся вирусом от мусорных баков - стал крысой с поМойки.
20:46
Excalibur
кальян мать его
20:39
spetrov
...Да он же еще и Сергей Петров. С такими инициалами и сплоховал. Не иначе Василий ему чего подлил в воду перед матчем.
20:33
Dymanomashina
Главное, не что они КУРЯТ, а ЧТО именно курят.....
20:31
spetrov
А теперь серьезно. В эпизоде с пенальти Вася, конечно, сыграл довольно "деревянненько", но Петров просто самоустранился от выполнения своих защитных обязанностей.
20:31
Жорик Вартанов
да уж, как же его земля носит, не знаю кто эти двое курящих, один точно Вася, на месте Васи я бы дал леща козлу, где он был на ЧЕ, курил наверное, ща забил 2 мяча и раскудахтался, как был дерьмом так и остался
20:28
Производственник
reader71 два отскока от дерева удачных и он уже себе позволяет много говорить ))))) 20:11 ========================================================================================= сколько же ..овна надо сожрать,чтобы так хрюкать
20:27
механик39
"Барселона " хочет поменять Месси на Дзюбу .
20:21
reader71
два отскока от дерева удачных и он уже себе позволяет много говорить )))))
20:11
Platinum1991
АРТЕМ ДЗЮБА: "НЕ МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ, КОГДА 1-2 ЧЕЛОВЕКА "КУРЯТ"!!! Это беда сборников, что они во время игры отключаются в самый нужный момент, а когда просыпаются, то уже ПОЗДНО! Станислав Черчесов это пропустил мимо ушей при подготовке к игре! Ведь важно не физикой переиграть, а тактикой! Бестолковая беготня только вредит результату! Можно пешком ходить и забить ПЯТЬ, а можно носиться и бестолково бегать по полю и пропустить ВОСЕМЬ!!! Игрокам нужно на тренировке отрабатывать взаимодействие на поле ии концентрацию, а этого сделано НЕ БЫЛО! Вся подготовка свелась к физической НАКАЧКЕ, которая к добру НЕ ПРИВЕЛА и не приводит, а только к поражениям! Черчесов ПЛОХО тактически подготовил сборную к игре. Физикой накачали, а тактически НЕТ. Надо было не физикой качать, а тактически НАТАСКИВАТЬ, что намного сложнее! Не было видно командных осмысленных действий и уверенности. После физики игроки сборной подсели и быстро потеряли концентрацию, отсюда и ошибки, и в атаке и в обороне! Игроки не виноваты, что Черчесов провалил подготовку к игре и НАСТУПИЛ на ГРАБЛИ Слуцкого! А грабли своё дело ЗНАЮТ, в отличие от Черчесова! Исправно ЛУПЯТ по лбу и шишки НАБИВАЮТ! На что наступили, то и получили! Не хочет Черчесов учиться на ошибках Слуцкого, вот и будет регулярно СМАЧНО получать!
20:11
alur66
Дзюба как был ДЕРЬМОМ-так им и останется пожизненно.
20:07
spetrov
энильдо, больше тебе скажу, ЦСКА уже несколько лет сыпется по всем фронтам. Евгений Леннорович занес деньги Первому каналу, и нам показывают неправильный чемпионат.
20:07
энильдо
Ничего удивительного не увидели. Березуцкому нужно поменьше было думать, когда он выдавливал из себя слова, что судьи и "Зенит" виноваты в том, что ЦСКА прос.ал в финале КР, СКР и матчах ЧР "Зениту". Сейчас посмотрим, как ЦСКА посыпется на всех фронтах. Сюрприза тут нет, а будет обычная и привычная ситуация. Ждем с нетерпением.
20:02
spetrov
MAYERICK, да! Фраза Дзюбы "обороняются не только центральные защитники, а вся команда" однозначно указывает на Василия! Позор зарвавшимся миллионерам и москвичам!
19:57
Доктор-Ч
Да вот так и получается - кто то курит, кто то мелочь по карманам тырит
19:51
MAYERICK
Кальян тупого Васи и здесь засветился....
19:51
зенит-супер-чемпион
это он про кальянщиков?
19:42