Артем Дзюба: "Не могу представить, чтобы женщина тренировала мужчин"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Что было бы, если бы женщина возглавила вашу команду?

- Честно, не представляю женщину, которая тренирует мужчин, если говорить о главном тренере. Есть женщины физиотерапевты, тренеры по физподготовке, и это нормально. Когда в коллективе есть женщины, это тоже хорошо. А вот чтобы женщина была главным тренером у парней - это очень тяжело. Это будет как-то неестественно. Я не представляю, чтобы во главе войска стояла женщина. Это нереально. Тренеру нужно иногда нужно говорить жестко, а если это делает девушка, еще и с матом, то это уже не совсем женщина. Девушки должны оставаться девушками. Все-таки вы леди. А в большом спорте иногда нужно быть жестким, злым. Думаю, что это не совсем правильно. Это неприемлемо, и я думаю, что такого никогда не будет.

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