Артем Дзюба: "Нам есть куда расти"

Капитан сборной России Артем Дзюба выразил мнение, что национальная команда провела хороший сезон, несмотря на неудачу в матче Лиги наций против Швеции (0:2). Подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти в высший дивизион турнира.

- Обидно, что не вышли дальше. Хотелось поиграть с топ-командами, - приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС. - Значит, нам надо поработать над ошибками. В целом год все равно получился позитивный. Чемпионат мира был, грандиозное событие. Особенно приятно, что выступили достойно, очень качественно, с хорошим футболом. Хоть закончили на не очень хорошей ноте, но в целом сезон успешный. Нам есть куда расти.